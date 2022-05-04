Российские войска ударили ракетами по селу в Киевской области

Российские войска ударили ракетами по селу в Киевской области

Российские войска 4 мая вечером нанесли ракетный удар по селу Требухов Киевской области.

О пострадавших в результате ракетного удара пока не сообщается.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Внимание! Есть информация о ракетном ударе в с.Требухов. Подробности выясняем", – написал Сапожко.

Заметим, вечером 4 мая почти по всей Украине объявили воздушную тревогу и по ряду населенных пунктов были нанесены ракетные удары.

В частности, несколько взрывов прогремели в Днепре.

Кроме того, о взрывах в городе сообщили и власти Николаева.

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