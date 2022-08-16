Российские войска ударили ракетами по военному аэродрому на Житомирщине: что повреждено

Российские оккупанты днем 16 августа нанесли ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине. В результате атаки повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Вражеские самолеты были подняты с территории Беларуси.

Об этом Воздушное командование "Центр" сообщило в Сети.

"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно, из истребителей-бомбардировщиков Су-34", – говорится в заявлении.

К счастью, личный состав аэродрома находился в укрытии, поэтому не пострадал.

Напомним, 16 августа войска российские захватчики нанесли ракетный удар по Житомирской области.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин предупредил, что оккупанты могут усилить удары по Украине после "хлопка" в Крыму.

Очередной "хлопок в Крыму": взрывы на авиабазе и детонация боеприпасов

Читайте также: