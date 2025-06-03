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Российские войска ударили с РСЗО по Харьковщине: есть погибшие
Предварительно, из-за обстрела Харьковской области есть погибшие и раненые.
Армия РФ 3 июня нанесла удары РСЗО по Харьковщине . Под удар попал жилищный сектор села Чистоводовка Изюмского района.
Об этом сообщает ГСЧС.
"По предварительным данным, 2 человека погибли, еще 3 пострадали", - говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела произошли пожары на территории частных домовладений. К ликвидации последствий привлечены 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
Напомним, 26 мая российские кафиры нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.
В результате вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Работы по ликвидации пожара, к которым привлечены более 50 спасателей, продолжаются.