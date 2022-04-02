Российские войска ударили в районную больницу Балаклеи, где мэр сотрудничает с оккупантами

Российские войска ударили в районную больницу Балаклеи, где мэр сотрудничает с оккупантами

Местные власти пытаются эвакуировать людей.

Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи, здание частично повреждено.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

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Он отметил, что пациенты и персонал больницы нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Глава области заверил, что местные власти делают все, чтобы спасти людей.

"Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!" – подчеркнул Синегубов.

Он также отметил, что Балаклея – это временно захваченная территория Харьковской области, где мэр пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Обстрел мирного населения россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", – подчеркнул глава областной военно-гражданской администрации.

Напомним, 2 апреля стало известно, что в Харькове оккупанты попали ракетами на территорию Центрального парка, где как раз работали коммунальщики. Один работник получил ранение.

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