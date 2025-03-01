Российские войска уничтожают детей Украины: в Херсоне взрыв от дрона ранил ребенка

Все силы направлены на спасение ребенка.

Российские войска совершили очередную атаку на мирных жителей Украины, используя беспилотники для обстрела села Дарьевка в Херсонской области. 1 марта в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 11-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Парень получил серьезные травмы – черепно-мозговую травму, контузию и обломочные ранения лица и живота. Благодаря оперативному реагированию медиков ребенка немедленно доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Состояние пострадавшего тяжелое, врачи делают все возможное для его спасения. Этот случай является лишь одним из многих нападений России на гражданских лиц, страдающих военными преступлениями, совершенными против мирного населения Украины.

Напомним, в ночь на 28 февраля на 1 марта российские кафиры атаковали Харьков с помощью БпЛА. В результате атаки были повреждены медицинские учреждения.

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