Российские войска уничтожили позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке: детали

В течение суток на фронте произошло 140 столкновений.

Войска армии РФ продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в Часовом и Торецке в Донецкой области. За сутки оккупантам удалось разрушить некоторые позиции ВСУ.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики штурмовали укрепление украинских военных в Часовом Яру и Торецке, а также проводил наступательные действия в направлении Ступочек и Леонидовки.

"В результате огневого влияния противника некоторые позиции были уничтожены, принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", — говорится в сообщении.

В течение суток на фронте произошло 140 столкновений. В частности, на Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечине. Тем временем на Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации совершили семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

Напомним, в Донецкой области продолжаются бои за Покровск. Покровское направление – одно из самых активных по количеству боеприкосновений.

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