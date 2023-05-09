Российские войска усилили штурмы Бахмута: в ISW назвали причины

Россияне увеличили интенсивность штурмов Бахмута в Донецкой области. В частности, это произошло из-за того, что ППК "Вагнера" получили подкрепления и дополнительные боеприпасы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты со ссылкой на командира 127-й бригады территориальной обороны Романа Грищенко сообщают, что в Бахмут прибыла дополнительная часть "вагнеровцев". Именно это привело к усилению интенсивности штурмов, добавляют в ISW.

По его словам, "украинцы не заметили никаких признаков того, что "вагнеровцы" намерены покинуть город, а ужесточение обстрела, вероятно, свидетельствует о том, что они получили больше боеприпасов".

Аналитики ISW сообщают, что по состоянию на 8 мая российские оккупационные войска добились незначительного прогресса в пределах Бахмута. По словам основателя ПИК Евгения Пригожина, "Вагнер" продвинулся в миссит на 280 метров, а якобы украинские силы контролируют 2,37 квадратных километра города. Также специалисты добавляют: российские блоггеры заявили, что войска РФ усилили наступление на украинские позиции вблизи Богдановки, Временного Яра и Орехово-Василовки.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый накануне сообщил, что армия РФ совершила 29 штурмов на Бахмутском направлении. В свою очередь активизация артиллерии врага указывает на то, что российские силы в этом районе "не испытывают существенной нехватки боеприпасов, несмотря на недавние заявления Пригожина".

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Ситуация в Бахмуте

Накануне командир разведывательного подразделения "Terra" Николай Волохов сообщил, что украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и освободили километр украинской территории.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого , российская оккупационная армия терпит значительные потери на Бахмутском направлении за девять месяцев. И это количество больше, чем оценивают в Белом доме. По его словам, речь идет о 100 тысячах потерь, из которых 20 тысяч — это летальные.

В ВСУ отмечают, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники уничтожили в городе позицию окупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.

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