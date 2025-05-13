Российские войска усиливают давление на Покровском направлении

Покровское направление / © Associated Press

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На Покровском направлении россияне усугубляют атаки. Так, за сутки СОУ отразили более 70 штурмов.

Об этом пишет военный с позывным Осман Бунятов Станислав.

По его словам, на Покровском направлении россияне "лезут пачками".

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"За сутки СОУ отбили более 70 штурмов в более чем десяти населенных пунктах, уничтожили более 30 артсистем, что свидетельствует об увеличении их количества на направлении", - акцентировал он.

Также наблюдается активизация с частичным продвижением на южном и северо-восточном флангах.

Напомним, Покровское направление остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава противника.

"В целом активность врага высока на всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Константиновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечающих за данное направление», - сказал он.

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