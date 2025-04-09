Российское наступление на Сумскую область / © ТСН.ua

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Российские военные забегают в село Басовка в Сумской области и прячутся там в подвалах. Однако село находится под огневым контролем ВСУ и враг не может контролировать даже часть Басовки.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире YouTube-канала «Фабрыка новын».

Эксперт отметил, что Басовка фактически уничтожена ударами российской артиллерии и авиации, но в деревне уцелели подвалы в окрестностях. Именно туда в рамках своих «мясных штурмов» забегают российские военные. Оккупанты прячутся в подвалах, пытаясь накопить силы и средства для захвата села. Однако украинские войска обнаруживают места сосредоточения врага и наносят по нему огневое поражение.

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«Обычно это приводит к потерям среди россиян. Но они упрямы и продолжают снова и снова накапливать силы и средства, отправлять их на штурм того населенного пункта», — сказал Селезнев.

«Что в настоящее время: Басовка полностью находится под огневым контролем украинских Сил обороны и у россиян нет возможности контролировать хотя бы часть того населенного пункта», — подчеркнул экс-спикер Генштаба.

В то же время, по его словам, ситуация очень динамичная и сейчас трудно предсказать последствия упрямства захватчиков. Следует учесть, что украинское приграничье достаточно эффективно оборудовано инженерными фортификациями. Поэтому, по мнению Селезнева, «нам не стоит слишком переживать, что враг постоянно движется на наши приграничье, города и села».

Зачем россиянам Сумская область

Военный эксперт считает, что российской армии территория Сумщины сейчас необходима для вытеснения украинских войск из Курской области.

Экс-спикер Генштаба объяснил, что для оккупантов на Курщине бесперспективно «в лоб» штурмовать украинские рубежи и позиции, потому что ВСУ там находятся в достаточно удобных условиях. Именно поэтому враг сейчас пытается зайти через территорию Украины, чтобы создать на Курщине условия оперативного окружения и заставить украинских бойцов отходить.

В то же время, Селезнев указал на проблемы для российской армии.

«Проблема для россиян заключается в том, что природно-географические условия на территории Сумской области такие, что не слишьком способствуют проведению эффективных и масштабных наступательных действий. Леса, болота, немало оврагов и холмов создают серьезные проблемы для действий вражеской армии. А значит, скорее всего, мы и дальше будем видеть маневренную оборону в исполнении украинских сил обороны, рост российских потерь. И достаточно эффективное и масштабное применение врагом авиационной компоненты», — прогнозирует эксперт.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин может грезить о масштабировании действий своего войска по созданию санитарной зоны, но сомнительно, что он способен это воплотить в жизнь.

Напомним, накануне спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Басовка находится под полным контролем Сил обороны. Таким образом, он опроверг заявления российских пропагандистов о захвате села.

Дата публикации 14:10, 09.04.25 Количество просмотров 35 Сырский объявил о наступлении россиян! Сумщина и Харьковщина - под ударами!