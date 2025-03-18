В Сумской области ситуация уже угрожающая, поскольку войска РФ зашли в область на значительное расстояние.

Российские войска продвинулись на территорию Сумской области на глубину, которая примерно соответствует оставшейся под контролем Украины на Курщине перед уходом украинских сил.

Об этом заявила народная депутат Марьяна Безугла.

Оперативная ситуация в Курском направлении. / Фото: Марьяна Безуглая

По ее словам, ситуация на разных участках фронта зависит от подходов командования:

На Харьковщине и Донетчине россияне получают жесткий отпор, поскольку у руководителя обороны Юрия Драпатого есть другой стиль управления и реорганизовал оборону.

россияне получают жесткий отпор, поскольку у руководителя обороны Юрия Драпатого есть другой стиль управления и реорганизовал оборону. На Курщине отход украинских войск прошел без надлежащего планирования, что могло быть связано с переговорами.

отход украинских войск прошел без надлежащего планирования, что могло быть связано с переговорами. В Сумской области ситуация уже угрожающая, поскольку войска РФ зашли в область на значительное расстояние.

ситуация уже угрожающая, поскольку войска РФ зашли в область на значительное расстояние. На Запорожском направлении также могут быть негативные новости.

Безуглая отметила, что Александр Сырский остается в должности Главнокомандующего ВСУ, хотя старые подходы к управлению обороной дали провалы. В то же время Сергея Баргилевича уволили из Генштаба, хотя без серьезной ответственности – он теперь работает главным инспектором.

"Новые командиры дают совсем другой результат, чем коррумпированные совки. Дайте им дорогу", – подытожила Безугла.

Напомним, украинские подразделения, частично вышедшие из Курской области , сосредоточились на высотах вблизи границы, чтобы помешать россиянам прорваться в Сумскую область.

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