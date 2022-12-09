Российские войска в который раз обстреляли Донецк: есть много разрушений (фото, видео)

В городе вспыхнул ряд пожаров и могут быть погибшие.

Донецк снова оказался под обстрелами вечером 9 декабря, в результате чего нанесены немалые разрушения и, возможно, погибли люди.

Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается, что боеприпасы попали в местный крытый рынок. Зафиксированы "прилеты" и на бульваре Шевченко, проспекте Ватутина, улице 50-летия СССР и других частях центра Донецка.

В результате вражеских атак вспыхнули пожары в жилых домах. Горят и автомобили. Выложенные видеозаписи свидетельствуют, что на месте одного из пожаров работают спасатели, а также прибыли кареты "скорой".

В Сети сообщается о возможных жертвах обстрелов.

Напомним, взрывы в Донецке раздавались и 6 декабря, в результате чего тоже были разрушения. Тогда оккупанты уже традиционно обвинили в обстрелах города Вооруженные силы Украины.

Заметим, по данным военного эксперта Олега Жданова, на сегодняшний день ни в Донецке, ни в Луганске практически нет российских войск. Все потому, что по ряду причин их там тяжело содержать.

Карта боев на 9 декабря: количество российских мобилизованных военнослужащих Беларуси увеличивается

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