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Российские войска в который раз обстреляли Донецк: есть много разрушений (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1183
Время на прочтение
1 мин
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Российские войска в который раз обстреляли Донецк: есть много разрушений (фото, видео)

Фото из соцсетей

В городе вспыхнул ряд пожаров и могут быть погибшие.

Донецк снова оказался под обстрелами вечером 9 декабря, в результате чего нанесены немалые разрушения и, возможно, погибли люди.

Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается, что боеприпасы попали в местный крытый рынок. Зафиксированы "прилеты" и на бульваре Шевченко, проспекте Ватутина, улице 50-летия СССР и других частях центра Донецка.

В результате вражеских атак вспыхнули пожары в жилых домах. Горят и автомобили. Выложенные видеозаписи свидетельствуют, что на месте одного из пожаров работают спасатели, а также прибыли кареты "скорой".

В Сети сообщается о возможных жертвах обстрелов.

Напомним, взрывы в Донецке раздавались и 6 декабря, в результате чего тоже были разрушения. Тогда оккупанты уже традиционно обвинили в обстрелах города Вооруженные силы Украины.

Заметим, по данным военного эксперта Олега Жданова, на сегодняшний день ни в Донецке, ни в Луганске практически нет российских войск. Все потому, что по ряду причин их там тяжело содержать.

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Дата публикации
Просмотры
1183
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