Российские войска в Мариуполе ввели информационную блокаду: мирные жители считают, что оккупанты взяли Киев

Российские оккупанты в Мариуполе ввели информационную блокаду.

Для местных жителей они транслируют альтернативную "реальность", в которой военные преступники РФ уже "маршируют по Крещатику, и что Харьков находится под контролем России".

Об этом на своей странице соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты "наглухо" закрыли все информационные потоки в город и наружу. Военные РФ контролируют, что местные жители фотографируют и какое снимают видео.

Сейчас, говорит Андрющенко, мариупольцы уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут только пропагандисты и «волонтеры» от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно вывернутые кадры «благодарных мариупольцев», или что-то быстро снятое с машины. При выезде на фильтрации тоже удаляется весь контент, который может показать правду жизни”, — рассказал Петр Андрющенко.

Отдельно он призвал общественность рассказывать правду о Мариуполе и делиться достоверной информацией о ситуации в городе.

Напомним, что в Киевской области остаются неопознанными 280 тел убитых оккупантами людей.

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