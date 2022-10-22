Российские войска в очередной раз обстреляли Сумщину: 143 "прилета", ранена пенсионерка

Оккупанты били из минометов, артиллерии и "Градов".

Российские войска 22 октября обстреляли ряд громад Сумской области, в результате чего ранена женщина и нанесены разрушения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, за день зафиксировано 143 вражеских "прилета" по громадам Сумщины. Так, оккупанты устроили семь минометных обстрелов (72 "прилета"), два артиллерийских обстрела (31 "прилет") и один обстрел из РСЗО "Град" (40 "прилета")

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В Эсманской громаде захватчики устроили минометный обстрел одного из сел.

В Юнаковской громаде вражеские войска ударили по территории дважды: один раз – из артиллерии, второй – из минометов. Повреждена линия электропередач.

В Шалыгинской громаде российские оккупанты устроили два минометных и один обстрел из "Градов". Загорелся лес.

В результате одного из обстрелов в селе Ходыно повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник. В деревне разбиты улицы и огороды. В другом селе громады повреждены два жилых дома, линия электропередач.

В Белопольской громаде российские войска обстреляли из минометов село Атинское, выпустив 15 мин.

В Путивльской громаде захватчики устроили артобстрел. Зафиксировано 11 "прилетов" в селе Малушино.

В Середино-Будской громаде враг бил из минометов, выпустив 11 мин.

В селе Нововолодимировка повреждены два частных дома, линия электропередач. Кроме того, 68-летняя женщина получила осколочные ранения и находится в больнице.

Напомним, накануне Живицкий сообщил, что на границе Сумщины с РФ оборудована первая и вторая линии обороны. Однако там не фиксируют дополнительных скоплений российских войск, вражеских ударных группировок или диверсионных групп, как это было до 24 февраля.

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