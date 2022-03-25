Российские войска в Украине терроризируют гражданских и принудительно вывозят их в РФ – Генштаб ВСУ

Оккупанты также совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.
В Генштабе ВСУ продолжают фиксировать факты преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм гуманного отношения во время войны.
Об этом говорится в сообщении Генштаба 25 марта.
"На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию Российской Федерации. С целью устрашения местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи", — сообщили в Генштабе.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия принудительно ежедневно вывозит украинцев на свою территорию, лишает их документов, средств связи и распределяет свои регионы. Также, по данным президента, в РФ было вывезено 2 тысячи украинских детей.
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