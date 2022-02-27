Российские войска в Украине убили уже пятерых детей

Двое из них – в Киеве.

Более двухсот жизней — гражданских украинцев, убили русские убийцы, с начала вторжения. И, к большому сожалению, среди жертв кремлевского изверга — пятеро детей.

Об этом сообщает ТСН.

Еще в первые часы нападения, в Чугуеве, Харьковской области, погиб 13-летний мальчик: его убило обломками российской ракеты. Во время обстрела в Херсонской области получил несовместимые с жизнью ранения семнадцатилетний юноша. Еще один ребенок погиб в Мариуполе — тоже в результате вражеских обстрелов.

Малыш в Киеве скончался из-за ранений, полученных во время уличного боя. Еще одна жертва российской агрессии – шестилетний мальчик, он тоже – киевлянин.

В больницу Охматдет, куда доставляют раненых детей, вчера поступали раненые малыши. Известно, что на самой больнице были замечены маячки, их удалось ликвидировать.