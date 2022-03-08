Российские войска в Житомире нанесли авиаудар по общежитию и заводу

Есть раненые среди гражданских.
Российские военные 8 марта нанесли авиаудар по общежитию и заводу в Житомире, в результате чего общежитие полностью разрушено.
Об этом в видеообращении сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
"В этом доме уже 20 лет живут обычные житомиряне. Это бывшие отставники, которые служили еще в советской армии. Простые люди, получившие там квартиры и живущие уже много-много лет", – рассказал мэр Житомира.
Впоследствии он сообщил в Сети, что в результате вражеского удара есть раненные среди гражданских, однако не уточнил их количество.
"Следующая информация – завод Izovat. Я понимаю, что это очень важное предприятие для "рашки", потому что этот завод реально дает 70% всей минеральной ваты в Украине. С точки зрения нанесения стратегического удара по "рашке" по отказу от газа, он их очень смущает", – рассказал Сухомлин.
В Сети также опубликовано видео последствий удара по общежитию.
Напомним, вечером 7 марта российские войска обстреляли с воздуха нефтебазы в Житомире и пгт Черняхов Житомирской области.
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