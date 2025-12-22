Российские войска, вероятно, захватили Северск - ISW

Северск / © Associated Press

Российские войска, вероятно, захватили Северск после 41 месяца боев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 21 декабря сообщил, что российские войска завершили захват Северска, продвинулись к высотам к западу и северо-западу от Северска и достигли мелового карьера к западу от города.

Машовец также сообщил, что российские войска достигли тактических «успехов» к северу от Свято-Покровского и захватили Федоровку и Васюковку (все юго-западнее Северска) с середины ноября 2025 года.

«Российские усилия на Северском направлении были чрезвычайно длительными, особенно учитывая, что Северск имеет площадь около 10 квадратных километров, а довоенное население составило около 11 000 человек. Российским войскам понадобился 41 месяц, чтобы продвинуться примерно на 12 километров от Лисичанска (восточнее Северского) до западной административной границы Северска», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, российским войскам, вероятно, понадобилось 33 дня, чтобы полностью захватить город.

Напомним, вокруг Северска в Донецкой области еще с 2022 года сформировался плацдарм, который удерживали Вооруженные силы Украины, прикрывая с востока подступы к агломерации Славянска и Краматорска.

Согласно заявлению 54-й отдельной механизированной бригады — обороняющего город подразделения — россияне долгое время пытались просочиться в границы Северска, пользуясь погодными условиями, в частности — густым туманом. Им удалось скапливаться в пределах жилой застройки, в подвалах.

«Северск остается под постоянным давлением врага: одни пытаются проникнуть внутрь города, другие двигаются на подходах, надеясь закрепиться», — говорится в сообщении бригады 16 декабря.

На картах OSINT-проектов показано: по меньшей мере, восточная часть Северска находится под полным контролем россиян, а западная часть — «серая зона».