Российские войска вошли в Балаклею Харьковской области

Городские власти не будут сотрудничать с оккупантами.

Российские войска 2 марта вошли в Балаклею Харьковской области, но местные власти заверили, что не будут сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

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"На территорию Балаклейской общины зашли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ не будем сотрудничать. Я остаюсь в родном городе, на своей земле, никуда убегать не собираюсь!" – сообщил городской голова.