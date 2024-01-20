Российские войска возобновили активное наступление: Генштаб сообщил, где горячее всего

За прошедшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения. Украинские войска отбили около сотни вражеских атак. Наиболее активно российские захватчики атаковали в районах Лимана, Купянска, Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинскими защитниками отражены 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены четыре атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении ВСУ отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили три атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили четыре артиллерийских средства РФ.

Ранее Генштаб сообщил о ночной атаке по Украине. Больше об этом читаете в новости.

Читайте также: