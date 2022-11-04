Российские войска выпустили 70 снарядов и мин по Сумщине: есть разрушения

В одной из громад повреждены три дома и четыре хозяйственных помещения.

Российские оккупанты 4 ноября обстреляли Белопольскую, Зноб-Новгородскую, Миропольскую и Хотинскую громады Сумской области, выпустив по ним 70 снарядов и мин.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, Миропольскую громаду оккупанты обстреляли из минометов с территории России. Зафиксировано девять взрывов. Обошлось без разрушений.

По Хотинской громаде захватчики сначала вели минометный обстрел (девять "прилетов"), а после обеда еще по двум пограничным селам враги ударили из САУ. Всего было 15 взрывов. Там тоже обошлось без разрушений.

Приграничье Белопольской громады почти час россияне обстреливали из САУ (28 "прилетов"). В результате обстрелов повреждены по меньшей мере три жилых дома и четыре хозяйственных помещения. Были прямое попадание в жылье. Обошлось без жертв. По другой деревне громады противник бил из минометов (четыре "прилета").

В Зноб-Новгородские громаде под российский обстрел попали два села. По одному враг вел гранатометный обстрел (пять "очередей" из АГС), а по другому – применил стрелковое оружие.

Напомним, рийские оккупанты вечером 3 ноября обстреляли три громады Сумской области, где под вражеский огонь попали ферма, дом и ангар.

Уже 4 ноября целый час захватчики обстреливали приграничную деревню Белопольской громады, выпустив по ней 28 снарядов и нанеся разрушения.

Более 150 снарядов в день: рашисты непрерывно стряпают по общинам Сумщины

Читайте также: