Российские войска выпустили почти 30 крылатых ракет и устроили 25 обстрелов из РСЗО по Украине

В результате очередной массированной ракетной атаки была повреждена инфраструктура более 10 населенных пунктов в нескольких областях Украины.

Российские военные 11 октября продолжили наносить ракетные удары и применять ударные беспилотники для поражения критической инфраструктуры и жилых районов украинских городов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, в течение суток российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар, выпустив по Украине почти 30 крылатых ракет. Кроме того, захватчики нанесли семь авиаударов и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате ракетных атак была повреждена инфраструктура более 10 населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Ночью российская армия попыталась восемью иранскими ударными беспилотниками нанести ущерб объектам критической инфраструктуры Николаевской области. Все эти БПЛА уничтожены силами ПВО Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в течение 11 октября удалось сбить 14 российских ракет.

Заметим, по оценкам военного эксперта Романа Свитана, новая масштабная ракетная атака со стороны России может повториться, но не раньше чем через неделю.

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