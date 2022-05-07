Российские войска выпустили шесть ракет по Одессе: что известно о повреждениях

Российские войска выпустили шесть ракет по Одессе: что известно о повреждениях

Российские войска 7 мая нанесли по Одессе шесть ракетных ударов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате попадания четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе.

Об этом журналистам сообщила начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она уточнила, что оккупанты выпустили по городу ракеты с помощью стратегической авиации – самолеты, ориентировочно, вылетели из Каспийского направления.

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В результате попадания четырех ракет повреждено предприятие по изготовлению мебели в жилом районе. На предприятии вспыхнул пожар, информация о размерах ущерба и пострадавших уточняется.

Кроме того, по данным ОК "Юг", в жилом районе ударной волной и обломками изуродованы многоэтажные дома.

Еще две ракеты попали в взлетно-посадочную полосу аэропорта и повредили радиолокационные приборы.

На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. По данным ОК "Юг", пожар на площади около 900 кв. м ликвидирован. Продолжается разбор завалов. Привлечены более 60 спасателей. Пострадавших пока нет. Информация уточняется.

Напомним, ранее в этот же день жители Одессы сообщали о взрывах в городе и ракетах в небе над ним.

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