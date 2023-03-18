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Российские войска за сутки 50 раз обстреляли Херсонщину: есть раненые

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
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Российские войска за сутки 50 раз обстреляли Херсонщину: есть раненые

Фото: Associated Press

Оккупанты трижды обстреляли Херсон.

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 17 марта, 50 раз обстреляли Херсонскую область. Ранены трое местных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил 237 снарядов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".

В частности, оккупанты трижды обстреляли Херсон. Семь вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Были попадания в Днепровском и Корабельном районах города, в частности, в микрорайон Остров. Кроме того, семь раз была обстреляна островная и береговая часть Херсонской МТГ — дачные участки.

Напомним, в ночь на 18 марта российская армия атаковала Днепропетровщину беспилотниками. Два дрона попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Также два вражеских Shahed удалось сбить украинским силам ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
294
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