Российские войска за сутки повредили 10 объектов инфраструктуры в Луганской области: что именно

Российские войска за сутки повредили 10 объектов инфраструктуры в Луганской области: что именно

Частично или полностью разрушены еще 26 объектов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что за сутки российские оккупанты повредили 10 объектов инфраструктуры в области, в том числе нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске.

Об этом Гайдай написал в Сети 16 апреля.



Он также сообщил, что частично или полностью разрушены еще 26 объектов. Среди них – 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске.

"Русский мир" – это уничтожение населения и объектов инфраструктуры", – отметил глава области.

Он проинформировал, что 15 апреля вечером российские войска открыли огонь по рынку в Северодонецке, в результате чего загорелись несколько магазинов и кафе.

Днем 16 апреля оккупанты ударили по местам торговли в Лисичанске – там, где в субботу, даже во время войны, многолюдно. После обстрела пламя распространилось на два отстойника со шламом на нефтеперерабатывающем заводе, загорелись три хлебных фургона, еще пять удалось спасти.

Также повреждено здание лечебного учреждения в Привилье.

Ранее Гайдай сообщил, что из Луганской области еще не выехали более 70 тыс. жителей и призвал их немедленно эвакуироваться.

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