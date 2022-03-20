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Российские войска заблокировали гуманитарный груз в Херсонской области — Зеленский

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Российские войска заблокировали гуманитарный груз в Херсонской области — Зеленский

За прошедшие сутки работали восемь гуманитарных коридоров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в субботу, 19 марта, происходила эвакуация жителей украинских городов, находящихся под обстрелами российских оккупантов.

Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 20 марта.

По его словам, за прошедшие сутки удалось наладить работу восьми гуманитарных коридоров и спасти 6623 человека.

“Из-за обстрелов оккупантов нам не удалось забрать людей из Бородянки Киевской области. Но мы не оставим эти попытки. Из Бервицы, Бучи, Богдановки эвакуировали украинцев в Бровары. Из Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Рубежного Луганской области забирали людей в Бахмут. Удалось уехать и более 4000 мариупольцам в Запорожье», – перечислил президент.

Зеленский также выразил сожаление по поводу того, что не удалось доставить гуманитарный груз в города Херсонской области.

"Российские войска заблокировали движение нашей колонны. Зачем? Их цель не изменилась – так же пытаются изображать в своей пропаганде, что Украина оставила граждан без самого необходимого. Как будто Россия их от чего-то постоянно спасает. Хотя еще 23 февраля у наших херсонцев было больше, чем в областях самой России”, — подчеркнул президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 24 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 24 дня войны

Напомним, на 20 марта гуманитарные коридоры запланированы из Киевской области и из Мариуполя Донецкой области.

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