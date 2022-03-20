Российские войска заблокировали гуманитарный груз в Херсонской области — Зеленский

За прошедшие сутки работали восемь гуманитарных коридоров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в субботу, 19 марта, происходила эвакуация жителей украинских городов, находящихся под обстрелами российских оккупантов.

Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 20 марта.

По его словам, за прошедшие сутки удалось наладить работу восьми гуманитарных коридоров и спасти 6623 человека.

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“Из-за обстрелов оккупантов нам не удалось забрать людей из Бородянки Киевской области. Но мы не оставим эти попытки. Из Бервицы, Бучи, Богдановки эвакуировали украинцев в Бровары. Из Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Рубежного Луганской области забирали людей в Бахмут. Удалось уехать и более 4000 мариупольцам в Запорожье», – перечислил президент.

Зеленский также выразил сожаление по поводу того, что не удалось доставить гуманитарный груз в города Херсонской области.

"Российские войска заблокировали движение нашей колонны. Зачем? Их цель не изменилась – так же пытаются изображать в своей пропаганде, что Украина оставила граждан без самого необходимого. Как будто Россия их от чего-то постоянно спасает. Хотя еще 23 февраля у наших херсонцев было больше, чем в областях самой России”, — подчеркнул президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 24 дня войны

Напомним, на 20 марта гуманитарные коридоры запланированы из Киевской области и из Мариуполя Донецкой области.