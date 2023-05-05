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Российские войска забрасывают Бахмут фосфорными боеприпасами (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Российские войска забрасывают Бахмут фосфорными боеприпасами (видео)

Российские войска забрасывают Бахмут фосфором

Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли.

Российская армия вечером, 5 мая, начала забрасывать Бахмут фосфорными и зажигательными боеприпасами.

Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале Сил спецопераций.

"Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли.

Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага", - заявили представители ССО в комментарии УП.

Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин показал тела убитых наемников ЧВК "Вагнер", чтобы заставить Кремль предоставить боеприпасы.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов заменить "вагнеровцев", якобы желающих покинуть Бахмут, на кадыровцев.

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Дата публикации
Просмотры
2985
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