Российские войска занимаются мародерством в Украине: опубликовано очередное видеодоказательство

Оккупанты похищают продукты, деньги и технику.

Российские военные, кроме бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры и людей в Украине, занимаются еще и мародерством.

Очередное видеодоказательство этому опубликовал геополитический аналитик и аналитик безопасности Майкл Горовитц.

"Российские солдаты на мародерстве", – говорится в подписи к опубликованному видео.

На кадрах видно, как оккупанты подогнали свою бронетехнику с известной отметкой Z к киоску, в котором судя по вывеске, продавалась курятина. Из машины вышло несколько военных. На еще одних кадрах видно, как российские оккупанты рыскают полками какого-то магазина и уносят с собой, что заблагорассудится. Также в видеонарезке показано, как военные РФ крадут офисную технику, а также разграбляют кассу магазина.

Russian soldiers on looting duty pic.twitter.com/JRwoliMoOA — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 13 марта, 2022

Напомним, в Генштабе ВСУ 13 марта сообщили, что в нарушение требований Международного гуманитарного права, российская армия продолжает брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам, детсадам, грабят местное население, прибегают к мародерству.