Российские войска запустили две ракеты в сторону Одесской области: ни одна не попала в цель

Российские войска запустили две ракеты в сторону Одесской области: ни одна не попала в цель

Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

Сегодня, 27 марта, российские войска запустили две ракеты в сторону Одесской области. Но ни одна не попала в цель, говорится в заявлении офицера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По его словам, кафиры продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесщины налажена четко и готова противодействовать любым провокациям противника. Поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", — рассказал Назаров.

Напомним, российские оккупанты активно проводят воздушную разведку в Одессе, где и ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.