Российские войска зашли в Красногоровку – BILD

Оккупанты вошли в город на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки.

Российские войска вошли в город Красногоровка Донецкой области. Вероятно, десятки солдат заняли несколько жилых районов к югу и северу от железнодорожных путей.

Об этом сообщил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, изучивший видеозаписи битвы.

Судя по кадрам с места событий, российские войска вошли в Красногоровку на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки, перейдя железнодорожную линию.

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"Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов к югу и северу от железнодорожных путей", – выразил свою оценку Репке.

Издание добавило, что Красногоровка расположена в 20 км к западу от оккупированного Донецка вблизи села Старомихайловка. До войны в городе проживало около 15 тыс. человек.

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Карта расположения российских войск в Красногоровке/Фото: Bild

Напомним, в конце февраля 2024 года российские войска накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Однако 28 февраля Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки.

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