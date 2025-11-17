Российские войска зашли в Ровнополье: Стерненко показал фото

Реклама

Российские военные уже замечены в селе Ровнополье Запорожской области. На это указывают геолоцированные кадры.

Об этом сообщил общественный деятель, волонтер Сергей Стерненко.

Он опубликовал фото, на которых в Ровнополье зафиксированы российские оккупанты с развернутыми национальными флагами.

Реклама

«Ровнополье в Запорожье, недалеко от Гуляйполя. Геолоцированные кадры присутствия российских оккупантов в населенном пункте», — говорится в заявлении волонтера.

Российские военные в Ровнополье / © Telegram / Сергей Стерненко

Российские военные в Ровнополье / © Telegram / Сергей Стерненко

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что ВСУ вышли из села Нововасильевское Запорожской области на более выгодные позиции. Все для сохранения жизни военных и из-за изменения конфигурации линии боевого соприкосновения.

По данным ISW, на Гуляйпольском направлении российские войска усиленно наступают, пытаясь изолировать Гуляйполе с северо-востока. Геолокационные данные подтверждают недавний захват врагом села Ровнополье и их продвижение на восток от Затишья. Россияне приблизились к Гуляйполю на 4-8 км и к основной трассе снабжения Т-0401. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин признал, что эти наступления угрожают отрезанием города.