Российские войска завершают подготовку к наступлению на востоке Украины – разведка Эстонии

Однако желающих воевать мало.

По данным эстонской разведки, вооруженные силы России завершают подготовку к наступлению на востоке Украины. Они также блокируют перекидывание подразделений ВСУ в восточном направлении.

Об этом пишет ERR со ссылкой на отчет Разведцентра Сил обороны Эстонии, опубликованный 14 апреля.

Также разведка Эстония отмечает, что 14 апреля в результате пожара на борту флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" сдетонировали боеприпасы. Причины вспышки до конца неизвестны, вероятно, корабль был поражен ракетой.

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Инцидент подтвердили как украинская, так и российская сторона. Россияне сообщили, что с корабля был эвакуирован экипаж. Это может свидетельствовать о том, отмечает разведка, что борьба с пожаром и ликвидация повреждений были либо невозможны, либо бесперспективны.

Также в сообщении говорится, что военнослужащих вооруженных сил РФ продолжают принуждать к участию в войне на территории Украины. Наряду с этим проводят активную кампанию по продвижению контрактной службы, в том числе рекламируют краткосрочные контракты.

Несмотря на экономическую нестабильность в РФ и применение репрессивных мер по отказникам, желающих воевать мало.

Напомним, на востоке Украины идут интенсивные бои с российскими оккупантами и, по данным британской разведки, ситуация может обостриться в ближайшие недели.

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