Российские войска значительно продвинулись на Покровском направлении: отчет ISW (карта)

Враг продвинулся в Новогродовке, в Гродовке и захватил Калиново.

Российские войска добились существенных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что ВСУ отошли из отдельных районов к юго-востоку от города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 27 августа геолокационные кадры подтверждают, что российские оккупанты продвинулись более чем на 2 км от своих последних подтвержденных позиций к северо-западной Новогродовке (юго-восточнее Покровска) вдоль улицы Дубинина.

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Таким образом, теперь российские войска удерживают позиции в центральной части Новогродовки.

Другие геолокационные кадры указывают, что враг незначительно продвинулся на юго-востоке Гродовки (восточнее Покровска и северо-восточнее Новогродовки) и захватил Калиново (далее юго-восточнее Покровска и юго-восточнее Новогродовки).

Карта боевых действий на Покровском напермке от ISW

Напомним, аналитики Deep State заявили, что довольно быстро россияне сумели оккупировать практически всю Новогродовку. В настоящее время враг продолжает штурмовые действия в северной части города.

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