Российские z-каналы ноют о разгроме на Сумщине и больших потерях: что известно

Кондратовка на карте DeepState / © t.me/DeepStateUA

Реклама

Российские Z-пропагандисты жалуются на разгром российских войск в Кондратовке Сумской области.

На нытье в российских военных Telegram-каналах обратил украинский журналист Денис Казанский.

Сообщается, что армия РФ отступила из Кондратовки с большими потерями. Большие потери там понесла российская 30-я отдельная мотострелковая бригада окупантов.

Реклама

Противник жалуется, что оккупантов «крыли» из HIMARS, о которых уже долго не было ничего слышно и все «сопровождалось непрерывными каруселями из FPV».

Пропагандисты утверждают, что ВСУ перебросили на Сумщину колоссальное количество резервов по другим направлениям.

«С буферной зоной как-то не очень получилось», — заметил Казанский, намекая на угрозы Путина сделать из Сумщины так называемую «буферную зону».

Заметим, что официального подтверждения информации об освобождении Кондратовки пока не было. Но об освобождении этого села писал DeepState.

Реклама

Напомним, что сегодня, 27 июля, Сумы находились под вражеской атакой. После этого в некоторых районах города исчез свет.