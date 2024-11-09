Российские захватчики активно готовятся к штурмам на юге Украины – спикер Сил обороны

Российские военные уже пополнили боеприпасы, сейчас активно проводят разведку позиций ВСУ. В частности, инженерную и воздушную.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам Влада Волошина, некоторые штурмовые группы уже перемещены на передовые позиции. Это говорит о том, что в ближайшее время враг начнет штурмы.

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"Я имею в виду не большое наступление, а штурмовые действия на одном из участков линии столкновения", – добавил он.

Спикер также добавил, что враг продолжает обстрелы не только позиций сил обороны, но и городов на юге Украины.

Напомним, президент Турции отмечает, что для завершения войны необходим диалог.

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