Российские захватчики готовятся к массовой эвакуации на юге – мэр Мелитополя

В Энергодаре российские агрессоры ходят по домам и требуют "сдать анкеты детей".

Российские захватчики пока не проводят массовую эвакуацию с оккупированных территорий, но готовятся к ней.

Об этом во время Международного саммита городов и регионов рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы пока не можем говорить, что началась массовая эвакуация из Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, это факт", — отметил Федоров.

Глава Мелитополя отметил, что в Энергодаре российские агрессоры ходят по домам и требуют "сдать анкеты детей", которых они собрались эвакуировать в период с 5 по 7 мая.

В Токмаке и Молочанске захватчики через громкоговорители призывают местное население ехать в Крым или в Мелитополь. Также россияне начали вывозить оборудование из помещений некоторых банков и офисов.

"Это делают повсеместно и в оккупированном Мелитополе, и в Энергодаре и других городах... Массово снимают кондиционеры со всех помещений. Зачем? Не понятно", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что главный разведчик Украины Кирилл Буданов заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснил цель визита Путина на оккупированные территории.

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