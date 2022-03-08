Российские захватчики нанесли авиаудары по поселку на Харьковщине

Один дом полностью разрушен.
Российские захватчики, которых Путин отправил воевать против Украины, нанесли авиаудары по поселку Донец Харьковской области.
Об этом рассказал глава Слобожанской ОТГ Дмитрий Дихтяр в комментарии для "Суспильне. Харьков".
В сообщении говорится, что бомбардировка произошла менее часа назад.
"Было примерно 6 прилетов и все на территории населенного пункта. Один дом разрушен полностью, это двухэтажный частный дом. Судя по всему, попадание было практически под дом, и он сложился сам на себя. Одного человека достали, он жив. По свидетельству местных жителей, под завалами могут находиться еще три человека и среди них ребенок. Мы их ищем, вместе со спасателями, но звуков нет и сейчас ждем техники, разбирать эти завалы вручную невозможно", — сообщил Дихтяр.
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