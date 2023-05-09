Российские захватчики наступают на четырех направлениях: в Генштабе сообщили об ожесточенных боях (фото)

За эти сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам. Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 9 мая.

Самые горячие направления

Враг 9 мая нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил около 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Камянка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Лиман Первый Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелы подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области, а также Ямполовка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление.

За сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Нетайлового и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглась Георгиевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, осуществил обстрелы населенных пунктов Времевка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Камянское и Плавни Запорожской области; Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

Воины ВСУ стойко держат оборону в самых горячих точках/Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Запорожье оккупанты вывозят детей с родителями и педагогами

8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Камянка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. Желающих оказалось немного. Эвакуация осуществляется в Бердянск. В то же время, все медицинские работники местной больницы вызваны на работу.

Потери врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.

Напомним, за сутки российские оккупационные войска 375 раз обстреляли позиции украинских защитников в районе города Бахмут Донецкой области. Силы обороны Украины уничтожили 166 оккупантов и ранили 206.

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