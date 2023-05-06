Российские захватчики наступают на двух направлениях: в Генштабе сообщили о тяжелых боях (фото)

В течение этих суток российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон.

Кроме того, Российская Федерация нанесла 25 авиационных ударов и совершила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 6 мая.

На каких направлениях горячее всего

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку. Всего в течение суток враг совершил более 30 атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальной обороны противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Леоновка, Черниговской области; Ровно, Бояро-Лежачие, Волфино Сумской области, а также Лемищено, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Синьковка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Синьковка, Песчаное, Вишневое и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спирного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Торецкое, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Обстрелял Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это — Бурлацкое, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки, Камянское Запорожской области; Золотая Балка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Силы обороны проредили ряды окупантов и вражеской техники/Фото: Генштаб ВСУ

Захватчики воруют автомобили у местных и на предприятиях

Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях. В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Електропівденмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Разграблен склад, а также вывезено станковое оборудование.

Командиры открыто называют оккупантов "пушечным мясом"

Все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника. В одном из подразделений российских оккупационных войск, находящемся в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом". Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также на обеспечение средствами индивидуальной защиты и экипировкой. Около 50% личного состава не имеют возможности оформить платежные карты, имеют опасения, что в случае их гибели их средства не достанутся семьям.

Силы обороны проредили ряды оккупантов и вражеской техники

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой/Фото: Генштаб ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

За эти сутки нашими защитниками были уничтожены четыре ударных беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Напомним, оккупанты срочно вывозят детей из Запорожской области на фоне украинского контрнаступления.

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