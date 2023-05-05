Российские захватчики наступают на трех направлениях: в Генштабе сообщили об ожесточенных боях (фото)

Российский агрессор не отказывается от планов по оккупации Украины, продолжает вести захватническую войну. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Российская Федерация продолжает применять тактику террора. Сегодня, 5 мая, противник нанес 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 5 мая.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На каких направлениях горячее всего

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Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за сутки было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Бучки Черниговской области, Зноб-Трубчевская, Старая Гута, Барановка, Товстодубово, Бачевск, Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное, Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекамянское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Катериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток совершил обстрелы более 40-ка населенных пунктов. Среди них – Бурлацкое, Времивка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Камянское и Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой

Принудительная паспортизация и угрозы депортацией в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля. Угрожая днпортацией и конфискацией имущества, представители мобильных групп осуществляют прием документов и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины.

Силы обороны проредили ряды оккупантов и вражеской техники

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сегодня ночью были сбиты два вражеских беспилотника типа Shahed-136/131.

Авиация Сил обороны прородила личный состав и военную технику врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники, три состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, одно средство противовоздушной обороны и еще пять важных целей противника.

Напомним, российские оккупанты во время ракетной атаки 5 мая нанесли удары по Славянску и Краматорску в Донецкой области. Под обстрелом оказались промышленные предприятия. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика. В Краматорске повреждено админздание НКМЗ.

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