Российские захватчики обстреливают оккупированные села в Украине, чтобы обвинить в этом ВСУ — СНБО

Оккупанты отгоняют свою технику и производят обстрелы с окрестностей сел.
Российские захватчики обстреливают украинские села, чтобы обвинить в этом ВСУ.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Оккупанты отгоняют свою технику и производят обстрелы с окрестностей сел. После таких атак некоторые "освободители" проходят по селу, помогают людям выбраться из-под завалов, рассказывая легенду о том, что наступление было от ВСУ, якобы украинские военные с минометами и пулеметами совершают обстрелы, а затем сообщают людям, что это сделали ВСУ.
"Люди подвергаются манипуляции военных РФ, которая заключается в том, что якобы их дома были сожжены ВСУ. Предостерегаем: украинские военные никогда не производят обстрелы по населенным пунктам, где дислоцируются российские военные, без предварительной проверки и убедившись, что уничтожение вражеской техники не нанесет вреда мирному населению", — отметили в Центре.
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