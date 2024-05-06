Российские захватчики обстреляли Угроиды в Сумской области: есть раненые, среди них — дети

Днем 6 мая российская армия обстреляла поселок Угроиды Сумской области из артиллерии. Известно о трех раненых, среди них двое детей. Всех госпитализировали.

Об этом сообщила секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта в комментарии "Суспільному".

"Сегодня днем был артобстрел. В результате ранен один мужчина 1944 года рождения. Также минно-взрывные травмы получили двое мальчиков 2009 и 2010 года рождения. Все раненые доставлены в медицинские учреждения. Есть повреждения домов. Мне известно о трех, у них выбиты окна", – рассказала Ирина Юхта.

Напомним, российские войска атаковали энергосистему Сумской области в ночь на 6 мая. Враг применил дроны Shahed 136 и другое вооружение для ударов по населенным пунктам области.

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