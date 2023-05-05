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Российские захватчики планируют "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2024
Время на прочтение
1 мин
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Российские захватчики планируют "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области

Россияне хотят вывезти 70 тысяч человек / Фото: Telegram/Энергодар

По словам коллаборанта Андрея Козенко, переселение будет добровольным.

Российские оккупанты планируют вывезти людей из Запорожской области.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "РБК".

"В общей сложности в Запорожской области частично будет вывезено население из 18 населенных пунктов. Среди крупных — Энергодар и Токмак", — говорится в сообщении.

Карту обнародовало пропагандистское росСМИ РБК / ©
Карту обнародовало пропагандистское росСМИ РБК

По данным росСМИ, назначенный оккупантами "вице-премьер" Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что планируется вывезти около 70 тысяч человек из населенных пунктов в Запорожской области.

По его словам, переселение будет добровольным.

Ранее сообщалось, что российские захватчики организуют "срочную эвакуацию" из некоторых районов Запорожской области из-за "активизации на линии фронта". Оккупанты срочно вывозят людей из временно захваченных районов Запорожской области в Бердянск.

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Дата публикации
Просмотры
2024
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