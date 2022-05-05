Российские захватчики пытались восстановить утраченные позиции в районе Харькова – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что происходит на фронте 5 мая.

Так, российские захватчики, продолжающие наступление на Донбассе и провокации в Приднестровье и Белорус, пытались восстановить утраченные позиции в районе Харькова.

Об этом говорится в сведении Генштаба вечером 5 мая.

Также отмечается, что враг провел неудачную попытку наступления в районе населённого пункта Старый Салтов.

Напомним, в Генштабе также сообщили, что оккупанты несут постоянные потери боевого состава. Для того, чтобы лечить раненых враг начал использовать больницы на временно захваченных территориях.

О ситуации с лекарствами и средствами реабилитации – брифинг заместителя руководителя Офиса Президента

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