Российские захватчики пытаются сдержать украинское наступление на Бердянском направлении - ВСУ

За прошедшие сутки 20 раз атаковали украинские позиции на Таврическом направлении и совершили 559 обстрелов.

Российские захватчики пытаются сдерживать наступление ВСУ на Бердянском направлении и не оставляют попыток захватить Марьинку.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Он рассказал, что украинские воины продолжают сдерживать вражеские штурмы на Авдеевском направлении. Также враг проводит активную оборону на Бердянском направлении. Оккупанты пытаются нивелировать наступательные действия Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские захватчики за прошедшие сутки 20 раз атаковали украинские позиции на Таврическом направлении и совершили 559 обстрелов.

"Русские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью захвата Марьинки и создания условий по охвату Авдеевки. Противник штурмовал с задачей овладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, наступал штурмовыми группами. В городе Марьинка наши защитники отразили все вражеские атаки", .

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются вернуть под контроль недавно деоккупированное село Макаровка, расположенное на границе Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, мы ранее информировали, что через несколько дней украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты в Донецкой и Запорожской областях.

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