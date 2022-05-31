Российские захватчики уходят на войну, подписывая согласие на убийство гражданских: рассказ пленного снайпера (видео)

Новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям приехавших в Украину на учебу. Эти басни были в начале, а сейчас кафиры заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев.

Российские захватчики уходят на войну, подписывая согласие на убийство гражданских лиц.

Об этом рассказал пленный российский снайпер, передает пресс-центр СБУ.

Украинские защитники схватили снайпера во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области.

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"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта – ред.) или просто уволят", – говорит пленный.

Российский военный сделал выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме… "Но вероятно, будет сидеть в украинской. Ведь война для него кончилась, он задержан и дает показания СБУ. Разоблачает не только себя, но и преступления других своих соотечественников", — подытожили в СБУ.

Напомним, в Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны. В марте 2022 года во время оккупации Броварского района обвиняемый вместе с сослуживцем ворвался в частный дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Затем он вместе с другим военнослужащим страны-агрессора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая насилием и оружием находившейся рядом потерпевшей и ее малолетнему ребенку, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя.

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