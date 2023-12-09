Российские захватчики жалуются на поставляемые Северной Кореей снаряды (фото)

Снаряды имеют разную дальность полета, что критически влияет на точность.
Российские захватчики начали массово жаловаться на снаряды, поставляемые им Северной Кореей в связи с систематическим разлетом по дальности во время ведения огня.
Об этом сообщает Telegram-канал "Только вперед".
По результатам проверки 5-ти случайных корейских зарядов NDT-3 с одинаковой маркировкой выяснилось:
- не всегда присутствует дротик-размеситель в гильзах
- явные отличия порохов по цвету, что косвенно свидетельствует о разнице его сгорания.
- на некоторых гильзах есть следы открытия герметизирующих крышек.
- равновесные связи пороха во многих гильзах нарушены
Захватчики утверждают, что из-за таких дефектов снаряды имеют разную дальность полета, что критически влияет на точность ведения огня.
Напомним, ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза переоценили свои технические возможности по изготовлению снарядов для Украины, но 1 млн боеприпасов будет доставлен в страну.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен разговаривать с любыми государствами (кроме некоторых), которые готовы продать снаряды для Украины.
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