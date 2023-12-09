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Российские захватчики жалуются на поставляемые Северной Кореей снаряды (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Российские захватчики жалуются на поставляемые Северной Кореей снаряды (фото)

Снаряды / Фото: Associated Press

Снаряды имеют разную дальность полета, что критически влияет на точность.

Российские захватчики начали массово жаловаться на снаряды, поставляемые им Северной Кореей в связи с систематическим разлетом по дальности во время ведения огня.

Об этом сообщает Telegram-канал "Только вперед".

По результатам проверки 5-ти случайных корейских зарядов NDT-3 с одинаковой маркировкой выяснилось:

  • не всегда присутствует дротик-размеситель в гильзах
  • явные отличия порохов по цвету, что косвенно свидетельствует о разнице его сгорания.
  • на некоторых гильзах есть следы открытия герметизирующих крышек.
  • равновесные связи пороха во многих гильзах нарушены

Захватчики утверждают, что из-за таких дефектов снаряды имеют разную дальность полета, что критически влияет на точность ведения огня.

Снаряды КНДР / ©
Снаряды КНДР
Снаряды КНДР / ©
Снаряды КНДР
Снаряды КНДР / ©
Снаряды КНДР
Снаряды КНДР / ©
Снаряды КНДР
Снаряды КНДР / ©
Снаряды КНДР

Напомним, ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза переоценили свои технические возможности по изготовлению снарядов для Украины, но 1 млн боеприпасов будет доставлен в страну.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Евросоюз должен разговаривать с любыми государствами (кроме некоторых), которые готовы продать снаряды для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2556
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