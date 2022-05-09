Российские женщины ищут своих мужчин в Украине: уже поступило 32 тысячи обращений

Российские женщины ищут своих мужчин в Украине: уже поступило 32 тысячи обращений

Украина получила около 32 тысяч обращений от людей из РФ, которые ищут российских военных.

У родственников российских военных нет никакой информации и они понимают, что им лгут.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил советник главы МВД Виктор Андрусов.

По его словам, пока обращения не являются какими-либо массовыми, основная их часть была в начале марта.

"Где-то 12 000 обращений – может даже больше – мы получили на нашу линию доверия, которое было создано как раз для российских граждан. И около 20 000 обращений мы получили в специальном боте от Telegram-канала "Ищи своих", – сказал Андрусов.

Он рассказал, что во время обращения россияне оставляют контакты и данные своих солдат, мужчин, сыновей, которых ищут.

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Напомним, в Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ.

Ранее в МВД представили сайт "Ищи своих" с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ.