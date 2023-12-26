Российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск": обломки находят по всей Феодосии

Украинские военные настолько мощно попали по российскому десантному кораблю "Новочеркасск", что обломки от него собирают по всей Феодосии.

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

“Десантный корабль "Новочеркасск" в результате ракетного удара разорвало в клочья. Запчасти от него теперь собирают по всей Феодосии. Команду, как вы знаете, уже не найдут”, – рассказал Казанский.

В то же время он добавил и видео с пропагандистских каналов, где журналисты говорят, что в Феодосии на улицах можно встретить "достаточно большие элементы корабля. Он попал в землю и вошел практически на метр". В домах напротив даже вылетели окна.

Российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск"

Напомним, что Зеленский отреагировал на уничтожение российского десантного корабля Черноморского флота "Новочеркасск" во временно аннексированном Крыму.

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