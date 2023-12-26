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Российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск": обломки находят по всей Феодосии

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск": обломки находят по всей Феодосии

Фото: из открытых источников

В домах напротив даже вылетели окна.

Украинские военные настолько мощно попали по российскому десантному кораблю "Новочеркасск", что обломки от него собирают по всей Феодосии.

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

“Десантный корабль "Новочеркасск" в результате ракетного удара разорвало в клочья. Запчасти от него теперь собирают по всей Феодосии. Команду, как вы знаете, уже не найдут”, – рассказал Казанский.

В то же время он добавил и видео с пропагандистских каналов, где журналисты говорят, что в Феодосии на улицах можно встретить "достаточно большие элементы корабля. Он попал в землю и вошел практически на метр". В домах напротив даже вылетели окна.

Российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск"

Российские журналисты показали последствия уничтожения корабля "Новочеркасск"

Напомним, что Зеленский отреагировал на уничтожение российского десантного корабля Черноморского флота "Новочеркасск" во временно аннексированном Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
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