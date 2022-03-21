Российские журналисты попытались оценить потери оккупантов

Российские журналисты узнали о списке имен 557 погибших русских солдат на войне с Украиной.

По информации российской службы BBC News, регионы РФ по-разному относятся к обнародованию информации о погибших.

"Например, в Дагестане и Северной Осетии официально сообщили уже о 77 погибших (суммарно). Представители районных администраций лично приходят на похороны", — сообщили в службе.

В 15 российских регионах не было ни одного упоминания о гибели военных от официальных лиц. Но, например, в одном из таких регионов – в Кемеровской области – удалось подтвердить сообщение о похоронах 7 российских военных, погибших в Украине».

В некоторых регионах России СМИ, сообщившие о гибели российских военных, начали удалять публикации. Иногда это происходит через день-два, иногда в течение часа.

"На уровне областного правительства всем изданиям было дано указание не публиковать данные о потерях в спецоперации. Бывают случаи давления на (родственников погибших – ред.) местной администрации, мол, сейчас не нужно поднимать шум, потом найдем способ увековечить их память", – отметил один из сибирских журналистов.

На данный момент в РФ известно имя одного погибшего мужчины, которого родственники называют срочником. Это уроженец села Озерное Саратовской области Максим Ханыгин.

Семья парня получила похоронку 25 февраля, но когда именно привезут тело – они не знают.

Мать еще одного погибшего российского солдата Павла Позанена рассказала, что ее сына нелегально подписали на контрактную службу перед отправкой в Украину.

Родственники и близкие погибших российских военных редко публично выражают свое отношение к тому, что в России называется "спецоперация в Украине".

Министерство обороны России уже 18 дней не сообщает о потерях российской армии в Украине. На основании открытых источников СМИ выяснили, что подтверждены имена 557 погибших российских военных.

2 марта – впервые и единственный раз – минобороны РФ отчитались о погибших в войне в Украине. В тот момент погибли 498 солдат. С тех пор новых сообщений о потерях от российского ведомства не поступало.

Украинские защитники, по состоянию на утро 21 марта, сообщили о потере 15 тысяч человек личного состава армии РФ.

СМИ, основываясь на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание, составили список погибших российских военных. В этом списке – 557 человек.

Но в РФ не учитывались сообщения СМИ со ссылкой на источники о десятках, а иногда и сотнях погибших, если у них не было конкретной информации об именах и фамилиях. Также не учитывалось сообщение о гибели тех, кто служит в подразделениях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и боевиков "ЧВК Вагнера".

Напомним, Служба безопасности имеет множество доказательств, что мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч кафиров. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов, или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

Читайте также: