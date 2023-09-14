Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российских оккупантов накрыл "ливень" из гранат под Бахмутом: поражающее видео

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
600
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российских оккупантов накрыл "ливень" из гранат под Бахмутом: поражающее видео

Город-крепость Бахмут/фото иллюстративный / Фото: Associated Press

После сброса гранат с воздуха оккупанты в панике бросились к своей "норе".

Российские оккупанты страдают от "обильных гранатных ливней" на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в Госпогранслужбе Украины.

Как отмечается, пограничники нанесли по опорному пункту противника "комбинированный" удар, соединив работу БПЛА-бомберов и минометов.

"Поэтому после сброса гранат с воздуха черви в панике бросились к своей "норе", где их и добили обстрелом из миномета. Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя кацапами. После “прилета” оккупанты по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но дождались лишь черных пакетов, где им и место", — рассказали в Госпогранслужбе.

Российских оккупантов накрыл "ливень" из гранат

Российских оккупантов накрыл "ливень" из гранат

Напомним, что украинские военные филигранно сбили российский "Орлан".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
600
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация