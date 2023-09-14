Российских оккупантов накрыл "ливень" из гранат под Бахмутом: поражающее видео

После сброса гранат с воздуха оккупанты в панике бросились к своей "норе".

Российские оккупанты страдают от "обильных гранатных ливней" на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в Госпогранслужбе Украины.

Как отмечается, пограничники нанесли по опорному пункту противника "комбинированный" удар, соединив работу БПЛА-бомберов и минометов.

"Поэтому после сброса гранат с воздуха черви в панике бросились к своей "норе", где их и добили обстрелом из миномета. Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя кацапами. После “прилета” оккупанты по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но дождались лишь черных пакетов, где им и место", — рассказали в Госпогранслужбе.

Российских оккупантов накрыл "ливень" из гранат

Напомним, что украинские военные филигранно сбили российский "Орлан".

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